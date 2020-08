Università, turismo post Covid nel corso della Federico II di Napoli (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – «Il turista d’oggi è più consapevole e esigente, più attento ad una serie di fattori come la sicurezza – ad esempio in tema di sanificazione – e la qualità. Queste esigenze impongono l’aumento dell’offerta. In tutta la filiera turistica chi presta maggiormente attenzione a questi fattori sono quelle dell’ospitalità, nello specifico le imprese alberghiere. Oggi, soprattutto nelle strutture di livello medio e alto, si ha la percezione che si può viaggiare col Covid». A parlare è la professoressa Valentina della Corte, coordinatrice del primo corso di Laurea Triennale in Italia ad Orientamento Professionale in Hospitality Management dell’Università degli Studi di ... Leggi su anteprima24

