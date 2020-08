Ultime Notizie Roma del 10-08-2020 ore 07:10 (Di lunedì 10 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale è lunedì 10 agosto Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio verbali riservati non significa secretati è specificato ieri sera con te in merito ai dati sul coronavirus non ho mai posto Un segreto di stato e sono il primo che consentirà la pubblicazione di tutto non abbia nulla da nascondere ha detto il premier e sul vaccino potrebbe essere pronto a mesi non ritengo che debba essere obbligatorio ma deve essere messa a disposizione ha specificato il premier risalgono in tanti contagi altri 463 molti sono dovuti rientri dalle vacanze dei più giovani due i decessi non posso dire faremo il ponte sullo stretto dobbiamo prima realizzare l’alta velocità in tutta la Calabria Sicilia ma dobbiamo porci il problema di questo collega sullo Stretto dobbiamo pensare a un miracolo ... Leggi su romadailynews

