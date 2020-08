Twitch Prime diventa Prime Gaming: cambio di nome per una maggiore chiarezza (Di lunedì 10 agosto 2020) Twitch e Amazon stanno cambiando il nome di Twitch Prime in Prime Gaming per rendere il servizio più chiaro ai membri abbonati.Il servizio includerà "contenuti must-have per i videogiochi più giocati al mondo e abbonamenti mensili gratuiti per aiutarvi a far crescere il vostro pubblico tra i milioni di membri di Amazon Prime in tutto il mondo".Gli abbonati riceveranno una serie di titoli e vantaggi non annunciati ed esploreranno nuovi giochi e nuovi modi di giocare oltre a oggetti esclusivi per i titoli che amano e seguono.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Multiplayerit : Twitch Prime diventa Amazon Prime Gaming, nome cambiato per una maggiore chiarezza - GiocareOra : Twitch Prime cambia il marchio in Prime Gaming poiché Amazon vuole che sia 'più chiaro' per i membri… - alexdandi : Un saluto notturno alla community dalla giungla! !prime !dona - Danyboy1991 : PRENDO UNA DECISIONE !prime !cassa - MrJakeYT : Se ti annoi, annoiamoci insieme! !prime !comandi -

Ultime Notizie dalla rete : Twitch Prime Twitch Prime cambia nome e si trasforma in Amazon Prime Gaming Everyeye Videogiochi Twitch Prime cambia nome e si trasforma in Amazon Prime Gaming

Stando ad una serie di tweet pubblicati dal noto insider Slasher, Twitch ed Amazon starebbero per annunciare un cambio di nome per l'abbonamento gratuito per tutti gli utenti Prime, il quale andrà ad ...

Giochi gratis: ecco i titoli di Agosto 2020 per tutte le piattaforme

Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica mensile dedicata ai videogiochi disponibili gratuitamente. Ogni mese, grazie ad alcuni servizi ad abbonamento e alle iniziative delle compagnie, vengon ...

Stando ad una serie di tweet pubblicati dal noto insider Slasher, Twitch ed Amazon starebbero per annunciare un cambio di nome per l'abbonamento gratuito per tutti gli utenti Prime, il quale andrà ad ...Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica mensile dedicata ai videogiochi disponibili gratuitamente. Ogni mese, grazie ad alcuni servizi ad abbonamento e alle iniziative delle compagnie, vengon ...