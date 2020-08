Terna, consumi elettrici a luglio -7% (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Nel mese di luglio 2020 la domanda di elettricità in Italia è diminuita del 7% rispetto allo stesso mese del 2019 a 29 miliardi di kWh. Lo rende noto Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, precisando che questo valore è stato ottenuto con lo stesso numero di giorni lavorativi (23) e una temperatura media mensile inferiore di 0,9 C° rispetto a luglio dello scorso anno. “A luglio la riduzione dei consumi ha risentito in maniera minore rispetto ai mesi precedenti dell’impatto delle misure introdotte per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19, mostrando graduali segnali di ripresa” ha sottolineato Terna aggiungendo che il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti ... Leggi su quifinanza

