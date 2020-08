Teresa De Sio Io e Te: mollata al telefono dice la verità sul periodo chiusa in casa (Di lunedì 10 agosto 2020) Ospite speciale oggi a Io e Te Teresa De Sio, l’immensa cantautrice napoletana che si concede poco alle interviste ma che come sempre ha tanto da dire e dare. Il suo racconto dei mesi chiusi in casa, della quarantena, è diverso da quello di tanti altri colleghi. C’è chi racconta che ha avuto tempo e modo per creare tanto ma Teresa De Sio non è d’accordo, molti mentono. La sua clausura forzata, così la chiama, non le ha dato niente, anzi le ha tolto molto. E’ stata anche mollata al telefono; il compagno l’ha lasciata in piena emergenza sanitaria. Ha sofferto la solitudine e come molti non aveva un giardino né un terrazzo. Due mesi e mezzo di solitudine affettiva ma non solo, Teresa De Sio non ... Leggi su ultimenotizieflash

Ospite speciale oggi a Io e Te Teresa De Sio, l’immensa cantautrice napoletana che si concede poco alle interviste ma che come sempre ha tanto da dire e dare. Il suo racconto dei mesi chiusi in casa, ...

