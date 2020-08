Tempesta si abbatte sulla località turistica: almeno 7 morti (Di lunedì 10 agosto 2020) Sette persone, tra cui una coppia di anziani e un bambino di soli otto mesi, sono state trovate morte dopo che una violenta Tempesta ha colpito una delle mete turistiche più frequentate: la Grecia. Il maltempo si è abbattuto precisamente a Eubea, isola situata nel Mare Egeo, adiacente a parte della costa sud-orientale della penisola, con capoluogo Calcide, dove l’isola dista dalla terraferma solo 40 metri. Secondo le autorità greche, una persona è scomparsa mentre altre sono rimaste intrappolate dalle acque alluvionali nelle loro case e nelle loro auto. L’acquazzone ha lasciato molte persone intrappolate nelle loro case, dove l’acqua ha superato 1,5 metri di altezza. Un bambino di otto mesi è stato trovato morto in una casa allagata nel villaggio di Politika, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco.



Ultime Notizie dalla rete : Tempesta abbatte Australia, tempesta si abbatte sulla costa: a rischio diverse case - Mondo Agenzia ANSA Inondazioni in Grecia: 7 morti e un disperso/ Tempesta Thalia su isola di Eubea

Scenario tragico in landa ellenica, dove l’acqua ha raggiunto il metro e mezzo d’altezza. 97 le persone tratte in salvo con elicotteri e scialuppe Sono ore di dramma e di profonda angoscia quelle che ...

