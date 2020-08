Roma, il figlio di Karsdorp ricoverato in ospedale: sostegno e riserbo da parte della società (Di lunedì 10 agosto 2020) Tornato dal prestito in Olanda al Feyenoord, Rick Karsdorp si sta allenando con la Roma da qualche settimana. Ma anche se il suo dovrebbe essere solo un passaggio nella Capitale, il terzino ha ben altro per la testa. Infatti il piccoletto di casa Karsdorp, Kylian, era ricoverato all’ospedale Bambin Gesù per problemi di salute. Fortunatamente il bimbo sta meglio e il terzino giallorosso e la sua compagna possono tirare un sospiro di sollievo. La Roma ha mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda ma è anche rimasta vicina a Karsdorp. L’olandese ha ancora due anni di contratto con i giallorossi, ma dovrebbe viaggiare verso altri lidi. In pole c’è il Besiktas. La Roma “copia” la Juve, ... Leggi su calcioweb.eu

