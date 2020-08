PS5: la fotocamera sarà in grado di monitorare più utenti e supportare il visore VR? (Di lunedì 10 agosto 2020) Sony durante l'evento reveal dedicato a PlayStation 5, non solo aveva mostrato il design delle due console, ma anche gli accessori disponibili, tra cui la fotocamera ad alta definizione. Anche se la vecchia fotocamera PlayStation 4 sarà comunque compatibile, quella nuova avrà una serie di diverse funzionalità, la maggior parte delle quali deve essere ancora svelata ufficialmente.Tuttavia, secondo un brevetto pubblicato di recente, veniamo a conoscenza di alcune delle funzionalità che avrà la fotocamera. Tra queste troviamo la possibilità di ricevere una serie di input da più utenti contemporaneamente. Il metodo brevettato descrive un sistema che utilizza il rilevamento degli occhi e l'elaborazione delle immagini per identificare prima tutti gli utenti nel ... Leggi su eurogamer

