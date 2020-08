Proteste in Libano: il governo di Hassan Diab si è dimesso (Di lunedì 10 agosto 2020) Le Proteste in Libano hanno ottenuto ciò che volevano: il governo di Hassan Diab si è dimesso. Ora è scontro tra i diversi partiti Il ministro della Salute Hamad Hasan ha annunciato la decisione presa durante la riunione di gabinetto. Il governo del Libano si è dimesso. I ministri hanno cominciato ad abbandonare l’esecutivo che contestavano … L'articolo Proteste in Libano: il governo di Hassan Diab si è dimesso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

