Paulo Sousa rescinde con il Bordeaux: il comunicato (Di lunedì 10 agosto 2020) Paulo Sousa rescinde col Bordeux: ufficiale l’addio dell’allenatore. Il comunicato del club francese sul tecnico Paulo Sousa non è più l’allenatore del Bordeaux. Il tecnico ex Fiorentina, accostato alla Juve come dopo Sarri, ha rescisso il suo contratto con il club francese. Di seguito riportato il comunicato ufficiale. «Frédéric Longuépée, presidente dell’FC Girondins de Bordeaux è molto felice di annunciare l’arrivo di Jean-Louis Gasset come allenatore della squadra professionistica e di Alain Roche come direttore sportivo. Queste due nomine, che entrano in vigore oggi, segnano la costituzione di una nuova organizzazione sportiva, ... Leggi su calcionews24

