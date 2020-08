Napoli, Politano soddisfatto: “Difficile riassumere questa stagione, sono rimasto colpito da una cosa” (Di lunedì 10 agosto 2020) Matteo Politano analizza la stagione appena conclusasi che ha visto il Napoli uscire dalla Champions League per mano del Barcellona.Il laterale offensivo dei partenopei ha chiuso la stagione in positivo dopo un inizio poco producente anche a causa delle prestazioni poco convincenti dei partenopei. Il trionfo in Coppa Italia ha sicuramente esaltato l'ex Sassuolo che, attraverso un post sul proprio profilo instagram, ha così parlato."È difficile riassumere in poche parole questa stagione eterna e infinita che abbiamo vissuto. Ma adesso che questa strana annata si è conclusa, mi ritaglio due minuti per ringraziarvi. Grazie Napoli per l’accoglienza che mi hai riservato, inondandomi d’affetto. Mi hai permesso ... Leggi su mediagol

