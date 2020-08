Matteo Politano entusiasta di Napoli: “Mi hai permesso di vincere il mio primo trofeo” (Di lunedì 10 agosto 2020) Matteo Politano, attaccante del Napoli arrivato a gennaio dall’Inter, ha scritto un post sul proprio profilo di Instagram per fare un primo bilancio di questi primi mesi in maglia azzurra alla fine della stagione calcistica che si è chiusa con la partita di Champions contro il Barcellona. “E’ difficile riassumere in poche parole questa stagione eterna e infinita che abbiamo vissuto. Ma adesso che questa strana annata si è conclusa, mi ritaglio due minuti per ringraziarvi”. “Grazie Napoli per l’accoglienza che mi hai riservato, inondandomi d’affetto. Mi hai permesso di vincere il mio primo trofeo. Di gioire e festeggiare in un gruppo unito come non mai. Ora ricarichiamo le pile ... Leggi su calciomercato.napoli

emanuele_25 : Nuovo articolo su Matteo Politano andatelo a vedere sul sito #Politano #Napoli #MotorSportNews - sportface2016 : #SerieA | #Napoli, il messaggio di Matteo #Politano su Instagram - SxqRDzqiMNuKIHq : @MrBethel1 @FCBarcelona Matteo Politano - ArifBurakcan : @The_End_Of_10 @omerdonmus21 @fcbarcelona_tr Matteo Politano - azizzprayoga : Matteo politano and lionel messi -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Politano Matteo Politano, una nuova sorpresa sulla fascia destra? MondoNapoli Politano "A Napoli ho trovato grande affetto e il 1° trofeo, grazie"

L'attaccante, arrivato in azzurro a gennaio, felice di aver scelto Napoli NAPOLI (ITALPRESS) - "È difficile riassumere in poche parole questa stagione eterna e infinita che abbiamo vissuto. Ma adesso ...

Tuttosport - Distanza di 20 mln per la cessione al City di Koulibaly: parti al lavoro

E' di fatto terminata con la partita contro il Barcellona la stagione del Napoli. Cosi Matteo Politano, arrivato negli scorsi... Inizia malissimo la settimana a Piazza Affari dei bianconeri. L'esperie ...

L'attaccante, arrivato in azzurro a gennaio, felice di aver scelto Napoli NAPOLI (ITALPRESS) - "È difficile riassumere in poche parole questa stagione eterna e infinita che abbiamo vissuto. Ma adesso ...E' di fatto terminata con la partita contro il Barcellona la stagione del Napoli. Cosi Matteo Politano, arrivato negli scorsi... Inizia malissimo la settimana a Piazza Affari dei bianconeri. L'esperie ...