Manchester UTD – FC Copenhagen – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 10 agosto 2020) Oggi 10 agosto 2020 alle ore 21:00 il Manchester United affronta l’FC Copenhagen nei quarti di finale di UEFA Europa League in campo neutro allo stadio RheinEnergieStadion di Colonia. I red devils di Solskjaer sono i grandi favoriti, imbattuti da 14 partite nelle fasi a eliminazione diretta, ma sarà una partita nella quale non bisognerà sbagliare l’approccio per evitare sorprese sgradevoli. Attenzione ai danesi che hanno eliminato il Basaksehir ribaltando il risultato dell’andata con un secco 3-0 dimostrando che i ragazzi di Solbakken sono un osso duro e la gara unica potrebbe dargli una mano. Manchester UDT – FC Copenhagen – Probabili formazioni Manchester Utd (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Manchester UTD Diretta Manchester United-Copenaghen ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming Corriere dello Sport Mercato Inter, avanza Smalling se parte uno tra Godìn e Skriniar

Arrivato alla Roma in prestito secco per 3 milioni di euro, Chris Smalling ha mostrato sin da subito un ottimo adattamento al calcio italiano. Con la maglia giallorossa si è creato l'etichetta di uno ...

Solskjaer: "Pogba sta recuperando il tempo perduto"

Il tecnico del Manchester United parla delle prestazioni del centrocampista Pogba.

