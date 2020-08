Inter, Lukaku convinto: “Vittoria importante. Non smettiamo di crescere” (Di lunedì 10 agosto 2020) L'Inter non smette di convincere. I nerazzurri si impongono per 2-1 contro il Bayer Leverkusen e risulta decisiva la rete di Romelu Lukaku. L'attaccante belga è uno dei grandi protagonisti della cavalcata degli uomini di Antonio Conte.LE PAROLE DI LukakuLukaku analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "La vittoria di oggi è molto importante perché il Leverkusen è una bella squadra. Possiamo fare meglio perché abbiamo sprecato tante occasioni. Stiamo crescendo con maturità e organizzazione. Fisicamente stiamo bene, ma dobbiamo crescere di più e imparare a chiudere prima le partite. Ora ci sono le semifinali e abbiamo una settimana per recuperare bene. Possiamo prepararci bene". Inter, Lukaku ... Leggi su itasportpress

