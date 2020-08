Inter-Leverkusen 0-0 la diretta, Conte con Lukaku-Lautaro (Di lunedì 10 agosto 2020) Alla Merkur Spiel Arena di Dusseldorf comincia ufficialmente la tanto inedita quanto spettacolare formula delle Final Eight di Europa League, resasi necessaria dopo il lungo stop a causa del... Leggi su ilmessaggero

OptaPaolo : 49 - Tra le squadre qualificate ai quarti di finale dell'#EuropaLeague 2019/20 l’Inter ha il duo che ha segnato di… - SkySport : ??? INTER-BAYER LEVERKUSEN ? Lo stadio di Dusseldorf prima del match Calcio d’inizio alle 21:00 Su Sky Sport Uno e S… - SkySport : ??? INTER-BAYER LEVERKUSEN ?? QUARTI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE ? Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Come fi… - NEWSCHOLARSOUND : @TeleclubSport_i chi sta facendo la cronaca per Inter - Leverkusen veramente pessimo. Può concentrarsi sulla parti… - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Da segnalare un cambio nella formazione titolare del Bayer Leverkusen: in difesa gioca titolare… -