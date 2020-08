Incidente mortale a Trecastagni, perde la vita un minorenne (Di lunedì 10 agosto 2020) Incidente mortale a Trecastagni. Il sinistro è avvenuto in via Cava e a perdere la vita è stato un ragazzo di circa 16 anni che viaggiava a bordo di uno scooter. Ancora da appurare la dinamica dell'... Leggi su cataniatoday

La_Guarimba : RT @CanadainItalia: Madre e casalinga insoddisfatta, Maureen fugge, decisa a cambiare vita, ma un incidente mortale sconvolgerà irrimediabi… - CanadainItalia : Madre e casalinga insoddisfatta, Maureen fugge, decisa a cambiare vita, ma un incidente mortale sconvolgerà irrimed… - peppesava : RT @Ragusanews: Incidente mortale, minorenne perde la vita in un frontale - Ragusanews : Incidente mortale, minorenne perde la vita in un frontale - Sonia_La_Farina : +++ULTIMA ORA+++ ??A perdere la vita un giovanissimo?? -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale

Il Messaggero

La procura di Siena procede per omicidio stradale nei confronti del conducente della Fiat Panda, un 24enne di Rapolano, rimasta coinvolta nell’incidente al Sentino. E a seguito del quale ha perso la v ...Napoli, uomo investito sulle strisce pedonali in corso Vittorio Emanuele: il pirata scappa L'investimento immortalato in un video delle telecamere di sorveglianza che si trovano sul corso Vittorio Ema ...