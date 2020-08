Il tunnel sotto lo Stretto potrebbe essere discusso con il Recovery Fund (Di lunedì 10 agosto 2020) Che serva un collegamento tra la Sicilia e la Calabria è cosa nota a tutti. Anche oggi, con le vacanze estive, si sono registrate tantissime code all’imbarco dei traghetti che collegano Messina e Villa San Giovanni (unico modo per poter attraversare quella lingua di mare che divide l’Italia). Nei giorni scorsi, però, all’idea del Ponte sullo Stretto Giuseppe Conte ha affiancato quella di tunnel dello Stretto. Ma non si tratta di una novità. E ora la ministra De Micheli parla di ipotesi possibile (o al meno discutibile) in sede di Recovery Fund. LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte: «Nessun pregiudizio sul Ponte sullo Stretto» «Sullo Stretto dobbiamo pensare, quando si riveleranno le condizioni, a un capolavoro di ... Leggi su giornalettismo

