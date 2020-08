Google Fit si aggiorna e diventa più precisa per monitorare la corsa (Di lunedì 10 agosto 2020) Con la nuova versione di Google Fit gli sviluppatori hanno aggiunto un grafico a barre relativo al ritmo per km tra i dati di un allenamento L'articolo Google Fit si aggiorna e diventa più precisa per monitorare la corsa proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Un nuovo scoglio Antitrust emerge sulla strada di Google. La Commissione Ue ha infatti aperto un'indagine approfondita per valutare la proposta di acquisizione di Fitbit da parte del colosso Usa. I ve ...

Xiaomi Mi Band aggiornata con la nuova versione dell’app Mi Fit

Solamente qualche settimana fa il colosso cinese Xiaomi ha presentato il nuovo modello del proprio accessorio indossabile, Mi Band 5. Quest’ultima vi ricordo che è stata presentata insieme a ben tre m ...

