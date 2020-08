Gli hotel non trovano addetti. "Stanno a casa con i sussidi" (Di lunedì 10 agosto 2020) Paolo Bracalini L'allarme di albergatori e ristoratori: "Nessuno vuole più lavorare, preferiscono reddito e disoccupazione" L'estate del Covid19 non sta andando secondo le previsioni. Il dato positivo è che i turisti non sono spariti come si temeva (mancano sì molti stranieri, in compenso gli italiani affollano le località di vacanza). Quello negativo è che invece a sparire sono stati camerieri, facchini, lavapiatti, autisti di hotel, insomma la manovalanza del settore turistico. Non è il virus a tenerli lontano dal lavoro, ma la marea di sussidi erogati dallo Stato, dal reddito di cittadinanza ai vari bonus fino alla indennità di disoccupazione (che in Italia dura moltissimo, fino a due anni, ed è molto alta, quasi uno stipendio). Tutti straordinari incentivi a non lavorare e a godersi ... Leggi su ilgiornale

Ultimo allenamento al Centro di Bortolotti di Zingonia, fatto, ultime riflessioni compiute da mister Gian Piero Gasperini, che adesso ha poco più di 48 ore per ...

Ritiri: porte chiuse, si tratta con le Regioni. Protocolli rigidi e accessi su prenotazione

I ritiri sono già il caso dell’estate. Era scontato che il punto f) del nuovo Dpcm che impone «gli allenamenti degli atleti professionisti e non degli sport individuali e di squadra sono consentiti al ...

