Giuseppe Remuzzi: "L’aumento dei contagi è una buona notizia" (Di lunedì 10 agosto 2020) “Non facciamoci trarre in inganno dal numero dei contagiati, che poi vuol dire persone con tampone positivo. Se salgono, è anche perché ora li sappiamo trovare, e questa è una buona notizia. Forse gli altri Paesi li cercano ancora meglio di noi”. A parlare sulle pagine di Libero è Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.Sulla situazione dei contagi italiani, Remuzzi sottolinea che “sta andando bene” e prosegue:“La situazione in Italia è sotto controllo. Qui a Bergamo non arrivano più malati da maggio e anche nel resto del Paese le terapie intensive non hanno quasi più pazienti di ... Leggi su huffingtonpost

