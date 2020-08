Gazzetta: Milik alla Juve, c’è l’ok di Pirlo. Prosegue il dialogo con il Napoli (Di lunedì 10 agosto 2020) Con l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus cambiano anche gli obiettivi di mercato dei bianconeri. Anche se non tutti. Si lascia la strada Jorginho, scrive la Gazzetta dello Sport, e torna di attualità il nome di Sandro Tonali. Ma, soprattutto, il nuovo tecnico ha dato il suo benestare per procedere nella trattativa con il Napoli per Pirlo. Scrive la rosea: “Nessun cambio di programma, invece, per il sostituto di Gonzalo Higuain. È vero che Arkadiusz Milik aveva avuto il gradimento di Sarri, ma in questo caso il polacco ha i requisiti per rimanere in cima alla lista bianconera. Il gradimento tecnico è ovviamente confermato, ma soprattutto il suo ingaggio da 4 milioni netti permette un sostanzioso risparmio rispetto ... Leggi su ilnapolista

