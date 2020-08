Ecobonus elettrodomestici 2020: importo detrazioni e quanto spetta (Di lunedì 10 agosto 2020) L’ultima Legge di Bilancio ha confermato l’Ecobonus per gli elettrodomestici nonché il bonus mobili, agevolando i consumatori di una detrazione Irpef del 50% fino a una soglia massima di spesa ammontante a 10.000 euro. Per quanto riguarda l’Ecobonus elettrodomestici è necessario l’acquisto di dispositivi che siano almeno di classe A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo di un immobile che è oggetto di ristrutturazione, in quanto sia il bonus legato agli elettrodomestici sia il bonus mobili rientrano nel novero più ampio del bonus ristrutturazione. Ecco tutte le informazioni utili sul bonus elettrodomestici 2020, in sintesi.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico

