Diletta Leotta splendida sirenetta: che curve sott’acqua! – Foto (Di lunedì 10 agosto 2020) Diletta Leotta si sta godendo al meglio questo scampolo d’estate: sott’acqua, la conduttrice siciliana, appare come una splendida sirenetta ed i fan apprezzano. E’ stata un’estate ricca di alti e bassi per Diletta Leotta. La conduttrice DAZN, che da pochi giorni è entrata definitivamente in vacanza dopo la conclusione della Serie A, ha alternato infatti momenti di grande felicità, grazie ad importanti traguardi professionali, ad alcune giornate no, dettate principalmente dalla rottura della relazione con Daniele “King Toretto” Scardina. Da qualche giorno però Diletta sembra non voler pensare alle giornate grigie e, come documentato su Instagram, si vuole godere al massimo la bella stagione ... Leggi su bloglive

ItaSportPress : Diletta Leotta, l'immersione è ipnotica come il suo lato B... - - GossipItalia3 : Diletta Leotta Instagram, “bruciata al sole”: «Vorrei essere la sabbia che entra nel costume» #gossipitalianews - porno : Italian TV beauty Diletta Leotta #porno #Italian TV beauty Diletta Leotta - infoitcultura : Diletta Leotta, il balletto su TikTok è virale - infoitcultura : Diletta Leotta col costume bagnato: l’estate è bollente – FOTO -