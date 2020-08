Dal campo nomadi di Castel Romano a Roma per rubare le valigie in un’auto: 29enne in manette (Di lunedì 10 agosto 2020) Martedì scorso gli agenti del commissariato Trevi campo Marzio, diretto da Mauro Fabozzi, mentre si trovavano all’altezza del Lungotevere dei Vallati, liberi dal servizio, sono stati attratti dal suono di un allarme provenire da un’autovettura in sosta. I fatti Prontamente i poliziotti, si sono diretti verso il veicolo per verificare quanto stesse accadendo e lì hanno notato una persona intenta ad infrangere il vetro del mezzo probabilmente al fine di appropriarsi delle valigie custodite all’interno oltre che dei vari effetti personali lasciati sul sedile posteriore. A quel punto gli agenti si sono avvicinati all’uomo e, con l’ausilio di altro personale in borghese, presente in zona per un servizio mirato alla repressione di reati c.d. predatori, sono riusciti a bloccare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Dal campo Scrive dal campo di prigionia al padre: la lettera arriva a destinazione 78 anni dopo Il Mattino Questa sera Alessandra Fagioli a Marina di Campo

Questa sera, 10 agosto, alle ore 21.30, nel cortile interno della Scuola Primaria di Marina di Campo, la Biblioteca incontra Alessandra Fagioli, che ci presenterà il suo ultimo lavoro: “ Scacco all'is ...

Circolo Tennis di Tortoreto, Liris inaugurazione del campo Padel

“La struttura è ormai all’avanguardia e centrale sia per l’aspetto ludico e sociale, ma anche per quello sportivo, imponendosi come un riferimento per tutto l’Abruzzo“ TORTORETO – É stato un “doppio” ...

Questa sera, 10 agosto, alle ore 21.30, nel cortile interno della Scuola Primaria di Marina di Campo, la Biblioteca incontra Alessandra Fagioli, che ci presenterà il suo ultimo lavoro: " Scacco all'is ..."La struttura è ormai all'avanguardia e centrale sia per l'aspetto ludico e sociale, ma anche per quello sportivo, imponendosi come un riferimento per tutto l'Abruzzo" TORTORETO – É stato un "doppio" ...