Cina: a luglio inflazione sale al 2,7% (Di lunedì 10 agosto 2020) Pechino, 10 ago. (Adnkronos/Xin) - L'inflazione tendenziale in Cina è salita a luglio al 2,7% dal 2,5% di giugno e dal 2,4% di maggio. Lo rende noto l'ufficio di statistica cinese. I prezzi dei consumi hanno registrato una crescita dello 0,6% su base congiunturale. Leggi su iltempo

Cina, inflazione accelera e conferma trend ripresa economia

(Teleborsa) - Ancora in accelerazione l'inflazione in Cina nel mese di luglio, a conferma della ripresa della seconda economia mondiale. Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha regis ...

