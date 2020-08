Ciclismo, Gran Piemonte 2020: percorso e altimetria (Di lunedì 10 agosto 2020) Il percorso e l’altimetria del Gran Piemonte 2020, in programma mercoledì 12 agosto a pochi giorni dal Giro di Lombardia. Una corsa che si preannuncia impegnativa e selettiva, con 187 chilometri da Santo Stefano Belbo a Barolo. Nella prima metà di gara le principali asperità saranno quelle di Rocchetta Palafea, Mango, Barbaresco e Diano d’Alba, poi la seconda parte della corsa sarà caratterizzata da due giri del circuito finale che misura circa 44 km. In questo tratto finale verranno affrontate e ripetute le salite di La Morra, Barolo e Monforte d’Alba. Nel finale dopo la salita di La Morra la discesa porterà i corridori agli ultimi tre chilometri, con il falsopiano e poi l’ultimo chilometro di salita con pendenze intorno al 6% e punte del 9% in ... Leggi su sportface

