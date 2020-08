Cariello ufficializza la sua candidatura a sindaco di Eboli: “Chiedo fiducia” (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – Una candidatura messa in campo per dare continuità ad un enorme lavoro realizzato nel corso del suo primo mandato e che ora dovrà essere portato a conclusione. Massimo Cariello, sindaco in carica di Eboli, ha ufficializzato la sua candidatura alla carica di primo cittadino per la tornata elettorale del prossimo settembre. Attraverso una diretta video, scelta dettata dalle precauzioni per il contagio non ancora debellato e la necessità di evitare assembramenti, Massimo Cariello ha indicato prospettive e programmi per il futuro di Eboli, chiedendo ai cittadini ed agli elettori la fiducia necessaria per completare un prezioso lavoro pianificato giorno dopo giorno nel corso ... Leggi su anteprima24

