Cagliari, definito lo staff tecnico di Di Francesco: ecco i nomi (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Cagliari ha comunicato attraverso il proprio sito il nuovo staff tecnico a disposizione di Di Francesco per la stagione 2020/21 Attraverso un comunicato nel proprio sito ufficiale il Cagliari ha annunciato lo staff tecnico per la stagione calcistica alle porte. Come già annunciato il mister della prima squadra sarà Eusebio Di Francesco, che verrà coadiuvato dal suo secondo Francesco Calzona. I collaboratori tecnici saranno Stefano Romano e Giancarlo Marini e come preparatore dei portieri è stato nominato Paolo Orlandoni. Il ruolo di preparatore atletico sarà ricoperto da Nicandro Vizoco, affiancato da ... Leggi su calcionews24

