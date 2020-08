Bomba d’acqua in Grecia: sette morti nella tempesta – VIDEO (Di lunedì 10 agosto 2020) Una violenta Bomba d’acqua sconvolge l’isola di Eubea. Un Grecia una tempesta ha causato la morte di sette persone, si conta anche un disperso. Il bilancio delle vittime e dei danni si aggrava in Grecia, dove sull’isola di Eubea ieri si è abbattuta una violenta Bomba d’acqua. Maltempo e tempesta nei mari greci: Thaila (questo il nome della tempesta) ha colpito in pieno la piccola isola di Eubea. Data la poca presenza di turisti, per le norme contro il contagio del Covid e i voli dall’estero limitati, è stata soprattutto la popolazione locale a subire maggiormente i danni della Bomba d’acqua che, in eredità, porta sette vittime (ma i soccorsi sono ancora in coros). ... Leggi su bloglive

