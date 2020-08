Banda ultralarga, Italia accelera (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato i decreti attuativi relativi agli interventi previsti dal “Piano Scuola” e dal “Piano Voucher per famiglie”, nell’ambito della strategia Italiana della Banda ultralarga, e per i quali sono disponibili complessivamente 600 milioni di euro. Lo comunica lo stesso Ministero in una nota specificando che si tratta di risorse che il COBUL, nella riunione tenutasi lo scorso maggio, ha destinato in favore della connettività di famiglie e scuole, anche in considerazione dell’importante valenza sociale ed economica che la tecnologia ha avuto durante l’emergenza Covid. In particolare, il decreto relativo al Piano Scuola destina 400 milioni di euro per interventi di attivazione di servizi in ... Leggi su quifinanza

