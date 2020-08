Auto travolge in pieno un pedone sulle strisce pedonali a Napoli (video) (Di lunedì 10 agosto 2020) A Napoli, in queste ore, si piange la tragica morte di Maya, travolta da un’Auto a folle velocità. Ma la viabilità stradale e la condotta pericolosa degli autisti è purtroppo all’ordine del giorno. Basta guardare il video postato su Facebook dal consigliere comunale Francesco Emilio Borrelli. Un ignaro pedone preso in pieno sulle strisce, nel centro della città. pedone investito in Corso Vittorio In Corso Vittorio Emanuele, un’Auto ha travolto un uomo che passeggiava sulle strisce. Il video del pedone investito è impressionante per la dinamica. L’Autovettura passa come se non ci fosse nessuno. ... Leggi su secoloditalia

Pericle50418453 : @Olegna702 @Agenzia_Italia In caso ti travolge un auto e ti spezza gambe e braccia che fai, balli la tarantella felice? - infoitinterno : Bomba d'acqua a Messina, strade allagate. Frana travolge un'auto - SikilyNews : - SanremoNews : Sanremo: con la moto sorpassa auto a tutta velocità e travolge scooter sulla corsia opposta. L'incidente in via Fer… - ilnazionaleit : Sanremo: con la moto sorpassa auto a tutta velocità e travolge scooter sulla corsia opposta. L'incidente in via Fer… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto travolge Napoli, auto travolge uomo sulle strisce pedonali il Giornale Moto d’acqua travolge bagnanti, morta una venditrice ambulante (VIDEO)

12:20Moto d’acqua travolge bagnanti, morta una venditrice ambulante (VIDEO) 12:20Gambiano ubriaco tenta il furto di un cellulare, arrestato e portato in carcere 12:16Movida, il Tar ci ripensa e sospen ...

Travolto mentre attraversa e spunta il video terribile

Un uomo che vola in aria dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. È questa la drammatica scena catturata dalla telecamera di sorveglianza di un’attiv ...

12:20Moto d’acqua travolge bagnanti, morta una venditrice ambulante (VIDEO) 12:20Gambiano ubriaco tenta il furto di un cellulare, arrestato e portato in carcere 12:16Movida, il Tar ci ripensa e sospen ...Un uomo che vola in aria dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. È questa la drammatica scena catturata dalla telecamera di sorveglianza di un’attiv ...