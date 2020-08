Atletico Madrid, svelati i due positivi: la squadra partirà lo stesso per Lisbona (Di lunedì 10 agosto 2020) Come emerso nel comunicato emesso poco fa dall'Atletico Madrid i due giocatori positivi al Coronavirus sono Angel Correa e Sime Vrsaljko, mentre il resto del gruppo, che ha svolto nuovi test nella giornata di ieri, &egrav ... Leggi su tuttonapoli

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - SkySport : Atletico Madrid, due casi di positività al coronavirus. Le ultime news - SkyTG24 : Atletico Madrid, due positivi al coronavirus: Champions a rischio - ActiveNewsToday : RT @repubblica: Atletico Madrid, Vrsaljko e Correa positivi al Covid: negativi tutti gli altri, la squadra partirà per Lisbona https://t.co… - tuttonapoli : Atletico Madrid, svelati i due positivi: la squadra partirà lo stesso per Lisbona -