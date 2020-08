Astronomia | spettacolari fuochi d’artificio celesti | V Sagittae esploderà intorno al 2083 | sarà la stella più luminosa della Via Lattea

Astronomia, spettacolari fuochi d’artificio celesti: V Sagittae esploderà intorno al 2083, sarà la stella più luminosa della Via Lattea (Di lunedì 10 agosto 2020) Attualmente, la debole stella V Sagittae (V Sge) nella costellazione della Freccia è a malapena visibile, anche con i telescopi di medie dimensioni. Tuttavia, intorno all’anno 2083, questa stella innocente esploderà, diventando luminosa quanto Sirio, la stella più luminosa visibile nel cielo notturno. Durante questo periodo di eruzione, V Sagittae sarà la stella più luminosa nella Via Lattea. Questa previsione è stata presentata per la prima volta al 235° meeting dell’American Astronomical Society ad Honolulu, dagli astronomi Bradley E. Schaefer, Juhan Frank e Manos Chatzopoulos con il ... Leggi su meteoweb.eu

Un agosto davvero da non perdere per tutti gli appassionati di astronomia. Nei giorni scorsi abbiamo assistito al una spettacolare convergenza tra la Luna Giove e Saturno; il pianeta più grande del si ...

Raro lampo ultravioletto da una supernova Ia

Per la seconda volta in assoluto, gli astrofisici hanno osservato uno spettacolare lampo di luce ultravioletta (Uv) che ha accompagnato l’esplosione di una nana bianca. Si tratta di un tipo estremamen ...

