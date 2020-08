Antonio Banderas positivo al Covid-19, fan in ansia: 60 candeline in isolamento (Di lunedì 10 agosto 2020) La famosa ed amata star internazionale, Antonio Banderas, rassicura i fan a proposito delle proprie condizioni: l’attore festeggia i suoi 60 anni in isolamento Antonio Banderas (fonte foto: Instagram, @AntonioBanderasoficial)Conosciuto e stimato da tutti coloro che negli anni hanno imparato ad amarne le dote attorniati, la star internazionale Antonio Banderas, noto attore, regista, produttore cinematografico e doppiatore spagnolo, comunica ai fan che festeggerà il suo 60simo compleanno in quarantena. Un messaggio lungo ed apprezzato dal pubblico che, se da un lato fa nascere un po’ di ansia nei cuori dei tantissimi utenti a lui fedeli ed affezionati, dall’altro rassicura, ... Leggi su chenews

repubblica : Antonio Banderas: 'Io positivo al coronavirus, festeggio i 60 anni in quarantena' [aggiornamento delle 16:33] - Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - rtl1025 : ?? 'Sono positivo al #coronavirus': lo annuncia Antonio #Banderas sui suoi profili social nel giorno in cui compie 6… - _LArtDeVivre : RT @Agenzia_Italia: Antonio Banderas è positivo al coronavirus - Donatel13599573 : RT @PeppinInter: Antonio #Banderas positivo al coronavirus. E ci credo, guarda come indossava la mascherina... -