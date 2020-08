Antonio Banderas positivo al Covid-19, come sta? Ansia tra i fan (Di lunedì 10 agosto 2020) Questo articolo . Antonio Banderas ha annunciato di essere positivo al Covid-19; oggi ha compiuto 60 anni e si trova in quarantena a casa sua: come sta? Antonio Banderas positivo al Covid-19; l’attore ha dato l’annuncio direttamente dal suo profilo Instagram nel giorno del suo 60esimo compleanno. Non sappiamo quando abbia scoperto di essere positivo al virus, ma … Leggi su youmovies

Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - rtl1025 : ?? 'Sono positivo al #coronavirus': lo annuncia Antonio #Banderas sui suoi profili social nel giorno in cui compie 6… - HuffPostItalia : 'Sono positivo al Coronavirus'. L'annuncio di Antonio Banderas nel giorno del suo 60esimo compleanno - AriannaAmbrosi0 : RT @repubblica: Antonio Banderas: 'Io positivo al coronavirus, festeggio i 60 anni in quarantena' [aggiornamento delle 16:33] - simonabonetto : RT @Monicanpl: I commenti alla notizia di Antonio Banderas positivo al Covid. Da “non vi fidate degli influencer” a “fino a febbraio avevam… -