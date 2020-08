Alcuni utilizzi di una VPN che probabilmente non conosci (Di lunedì 10 agosto 2020) Negli ultimi tempi l’interesse del pubblico verso le VPN è in costante aumento. Ti starai chiedendo perché trattare un argomento simile su un sito generalista che solitamente non si occupa di questioni così tecniche. Prima di entrare nel cuore del discorso, voglio subito tranquillizzarti mettendo le mani in avanti: in questo post non troverai spiegazioni su aspetti troppo teorici che potrebbero essere trattati solo da chi ha competenza a riguardo e interesserebbero un target che non è quello del nostro sito. La nostra attenzione sarà invece focalizzata su un argomento molto più concreto e quindi utile: quali sono gli usi di una VPN? Chi ha bisogno di una VPN? Leggendo i prossimi paragrafi potrai renderti conto che, contrariamente a quello che si può ipotizzare, l’argomento delle Virtual Private Network non è di ... Leggi su ultimenotizieflash

Guardare un film con una VPN Secondo utilizzo poco conosciuto della VPN riguarda la possibilità di guardare film e serie tv in tutta libertà. Forse non lo sai ma alcuni contenuti i determinati paesi ...

