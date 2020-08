Weekend da bollino rosso sulle autostrade, traffico in forte aumento (Di domenica 9 agosto 2020) traffico da bollino rosso in queste ore sulle autostrade italiane, dove resta attiva fino alle 22 la limitazione alla circolazione di camion e Tir. Le auto sono in aumento soprattutto in prossimità ... Leggi su tgcom24.mediaset

Domizia23093342 : RT @MediasetTgcom24: Weekend da bollino rosso sulle autostrade, traffico in forte aumento #traffico - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Weekend da bollino rosso sulle autostrade, traffico in forte aumento #traffico - MediasetTgcom24 : Weekend da bollino rosso sulle autostrade, traffico in forte aumento #traffico - SpartacusAlban1 : C'è crisi, ragazzi!Crisi nera, infatti le autostrade hanno messo il bollino nero per tutto il weekend!E scommetto c… - TinaAnceschi : RT @molina_matteo: @TinaAnceschi buongiorno e buona domenica un abbraccio ?????????????????????????????? con oggi sono effettivamente in vacanza anche se… -