Un Napoli troppo spavaldo si è esposto allo show di Messi (Di domenica 9 agosto 2020) Il Napoli ha decisamente sprecato un’occasione ieri di battere un Barcellona che si era presentato al Camp Nou non privo di difficoltà e incertezza. È fallito ancor prima id cominciare il tentativo di Gattuso di scalare l’Everest, ma, sottolinea Repubblica, a cambiare l’inerzia della sfida troppo in fretta è stato un grave errore dell’arbitro turco Cakir, che ha convalidato la rete di Lenglet (10’) nonostante il netto fatto commesso dal difensore su Demme. Il Var non è intervenuto e la squadra di Gattuso s’è trovata subito sotto, anche se immeritatamente. Gli azzurri però hanno avuto però il torto di aggredire il Barcellona con un atteggiamento troppo spavaldo, esagerando con il pressing alto. Il Napoli ha perso la ... Leggi su ilnapolista

