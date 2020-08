Salerno, controlli nelle zone di movida: chiusi un bar e una paninoteca (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNel fine settimana sono stati ulteriormente intensificati i controlli volti a regolamentare il c.d. fenomeno della movida in relazione all’emergenza epidemiologica da coronavirus. I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti grazie al serio e responsabile comportamento dei vari commercianti, in particolare dei gestori di bar e ristoranti, che ben consci del rischio che si corre hanno puntualmente osservato le regole imposte in materia sanitaria per arginare la diffusione del contagio da Covid-19. Al riguardo gli accertamenti amministrativi effettuati nei confronti di oltre 70 locali e pub del centro cittadino e della provincia, non hanno fatto per lo più registrare significative irregolarità, né in relazione alla vendita di bevande alcoliche, nel rispetto delle modalità e dei limiti ... Leggi su anteprima24

