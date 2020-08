Roma mercato: Smallig vuol tornare, Pau Lopez può partire. E arriva Pedro (Di domenica 9 agosto 2020) Uno, dopo aver salutato il Chelsea, arriverà a breve nella Capitale per visite mediche e firma sul contratto. L'altro è in vacanza in Sardegna, non ha cambiato, per la gioia dei tifosi, la biografia ... Leggi su gazzetta

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Roma, #Smalling vuole tornare, #PauLopez può salutare. E intanto arriva #Pedro - UgoBaroni : RT @CorSport: #Roma, #Sirigu pronto al sì. Difesa, rispunta #Rugani ?? - salvione : Roma, Sirigu pronto al sì. Difesa, rispunta Rugani - Monsieur_Mehdi : RT @CorSport: #Roma, #Sirigu pronto al sì. Difesa, rispunta #Rugani ?? - Gazzetta_it : #Roma, #Smalling vuole tornare, #PauLopez può salutare. E intanto arriva #Pedro -

Ultime Notizie dalla rete : Roma mercato Roma, la situazione sul mercato: problema esuberi RomaNews Mercato Lazio – In attacco: da “King Ciro” a King e Ciro

ROMA – Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, il centravanti del Bournemouth Joshua King potrebbe giocare nella Capitale il prossimo anno: sul centravanti ci sarebbe infatti anche la ...

Lazio-David Silva, in arrivo "l'altro Klose"

ROMA - Al City lo hanno sempre chiamato ‘Merlino’, alla Lazio troverà il ‘Mago’ Luis Alberto e insieme promettono di fare grandi magie. L’arrivo di David Silva alla Lazio è ormai questione di ore. L’a ...

ROMA – Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, il centravanti del Bournemouth Joshua King potrebbe giocare nella Capitale il prossimo anno: sul centravanti ci sarebbe infatti anche la ...ROMA - Al City lo hanno sempre chiamato ‘Merlino’, alla Lazio troverà il ‘Mago’ Luis Alberto e insieme promettono di fare grandi magie. L’arrivo di David Silva alla Lazio è ormai questione di ore. L’a ...