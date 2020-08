Rinasce la linea aerea tra Milano e l'isola d'Elba (Di domenica 9 agosto 2020) Milano, 9 agosto 2020 - Da Linat e all'Elba i n poco più di un'ora. A tre anni di distanza è stata ripristinata la continuità territoriale tra Milano e l'isola più grande dell'arcipelago toscano, ... Leggi su ilgiorno

Milano, 9 agosto 2020 - Da Linate all’Elba in poco più di un’ora. A tre anni di distanza è stata ripristinata la continuità territoriale tra Milano e l’isola più grande dell’arcipelago toscano, tanto ...(ANSA) - L'AQUILA, 04 AGO - L'Aquila Rinasce è il tema della 726/a edizione della Perdonanza ... all'ultimo anno della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, in prima linea nel ...