Ponza, ex campione di kickboxing trovato morto in giardino (Di domenica 9 agosto 2020) Gianmarco Pozzi, ex campione di kickboxing originario di Roma, lavorava in un locale di Ponza. Questa mattina è stato trovato morto, poco dopo le 11, ai piedi della recinzione di un’abitazione in via Staglio. Il ragazzo di circa 25 anni è stato trovato senza vita all’interno del giardino di un’abitazione privata sull’isola di Ponza, ai … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

