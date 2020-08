Pirlo, prima gaffe da allenatore: stima e fiducia, ma quello che tagga non è l’account della Juventus (Di domenica 9 agosto 2020) “Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus . Pronto per questa fantastica opportunità!“. Attraverso Twitter arrivano le prime parole di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus. Ma con esse arriva anche la prima gaffe. L’ex centrocampista bianconero, subentrato al posto di Maurizio Sarri, ha sbagliato a taggare l’account della Juventus: quello corretto è @Juventusfc! Uno scivolone social che non è passato inosservato ai tifosi più attenti che però, sperando di vedere giocare la Juventus allo stesso modo di quando Pirlo ... Leggi su sportfair

