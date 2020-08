Pirlo Juventus, De Ligt si opera: la data del rientro (Di domenica 9 agosto 2020) Pirlo Juventus – Non è iniziata al meglio l’avventura del neo tecnico bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti Matthijs de Ligt, ha deciso di ricorrere all’operazione per risolvere definitivamente il problema alla spalla. La spalla ha subito una lussazione nel match dell’andata giocato contro l’Atalanta. Da allora, il ragazzo ha sempre avuto dei problemi ma ha preferito terminare regolarmente la stagione. Juventus: De Ligt sotto i ferri La riabilitazione durerà almeno tre mesi e, l’olandese, potrebbe essere a disposizione di Andrea Pirlo entro la metà di ottobre, un mese dopo l’inizio della nuova stagione. Leggi anche:Ronaldo Juventus, addio in vista? ... Leggi su juvedipendenza

