Nicola Carraro prende in giro Mara Venier per le sue ginocchia (Di domenica 9 agosto 2020) Mara Venier presa in giro da Nicola Carraro, la conduttrice cade nuovamente e lui le dice una battuta con affetto Ancora un piccolo incidente per Mara Venier, la conduttrice quest’anno continua a cadere e l’anno non è ancora finito! Infatti, come tutti sapranno, già in pochi mesi la Venier è caduta due volte. Nell’ultima caduta ha dovuto condurre le ultime puntate di Domenica In con il tutore alla gamba. Poi ha iniziato a camminare e adesso si sta godendo le vacanze a Forte dei Marmi. Con lei c’è il marito Nicola Carraro, i suoi cari e alcuni amici. La gamba di Mara Venier sta migliorando, purtroppo però ha avuto ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Mara Venier, la paura per la salute di Nicola Carraro: “Non dormivo e piangevo” - zazoomblog : Mara Venier ferita Nicola Carraro la prende in giro: “Come una bambina” [FOTO] - #Venier #ferita #Nicola #Carraro - zazoomblog : Mara Venier la paura per la salute di Nicola Carraro: “Non dormivo e piangevo” - #Venier #paura #salute #Nicola - Virus1979C : RT @andrea_pecchia: Elena Donatini, anni 58 Nicola Buffi, 51 Herbert Kontriner, 35 Nunzio Russo, 49 Marco Russo, 14 Maria Santina Carraro i… - soyderosaroja : RT @andrea_pecchia: Elena Donatini, anni 58 Nicola Buffi, 51 Herbert Kontriner, 35 Nunzio Russo, 49 Marco Russo, 14 Maria Santina Carraro i… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Carraro Mara Venier, Nicola e Gerò Carraro sempre più uniti: la foto su Instagram DiLei Vip Mara Venier splendida in costume con il nipote Giulio. E Caterina Balivo commenta

Con Mara Venier forma una coppia davvero meravigliosa. Nicola Carraro si diverte a prendersi un pò gioco della moglie che ultimamente è un vero disastro. Nicola, videomaker provetto. Ora che la “famig ...

"Accordi con Oddo? Non scherziamo..."

di Nicola Agostini "Massimo Oddo? E’ un caro amico, durante il lockdown abbiamo fatto tante partite a tressette online ma non si è mai parlato di progetti da portare avanti insieme. Avremmo evitato vo ...

Con Mara Venier forma una coppia davvero meravigliosa. Nicola Carraro si diverte a prendersi un pò gioco della moglie che ultimamente è un vero disastro. Nicola, videomaker provetto. Ora che la “famig ...di Nicola Agostini "Massimo Oddo? E’ un caro amico, durante il lockdown abbiamo fatto tante partite a tressette online ma non si è mai parlato di progetti da portare avanti insieme. Avremmo evitato vo ...