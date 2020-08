Napoli, l’addio di José Callejon: è rimasto in Spagna dopo la partita con il Barcellona (Di domenica 9 agosto 2020) Josè Callejon dice addio al Napoli dopo 7 anni. Quella di ieri contro il Barcellona è stata l’ultima partita in azzurro per l’esterno. Secondo quanto riportato da Sky Sport lo spagnolo ha salutato i compagni con grande commozione al termine della gara di Champions League di ieri sera con i blaugrana. L’esterno ha deciso di non rientrare in Italia con i compagni: è rimasto lì in Spagna, a casa sua, insieme alla moglie che lo ha aspettato dopo la sfida del Camp Nou. A sancire l’addio è arrivato anche il saluto del vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis. José Callejon lascerà così il Napoli dopo ... Leggi su calciomercato.napoli

FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ?? La rabbia che rimane dopo una delusione, è una medicina: è amara, ma serve per guarire dall’ingenuità. Si riparta da qui… - MarioCantagall1 : RT @napolista: Sky: commozione e lacrime nello spogliatoio del Napoli per l’addio di Callejon e Milik I due calciatori hanno salutato i com… - Antonel57647553 : RT @napolista: Sky: commozione e lacrime nello spogliatoio del Napoli per l’addio di Callejon e Milik I due calciatori hanno salutato i com… - napolista : Sky: commozione e lacrime nello spogliatoio del Napoli per l’addio di Callejon e Milik I due calciatori hanno salut… - Fantacalcio : Callejon, addio Napoli: la conferma di Edo De Laurentiis -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’addio 5 maggio, Mauricio Pineda (ex Udinese): "Non volevo fare il biscotto con la Juve" Corriere della Sera