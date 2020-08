Melatonina: come può aiutarti a dormire e a stare meglio (Di domenica 9 agosto 2020) Melatonina: come può aiutarti a dormire e a stare meglio. Più o meno da cinquanta a settanta milioni di americani soffrono di problemi del sonno e probabilmente le cose non vano molto meglio negli altri Paesi occidentali. Si tratta di un problema molto comune, ma che non va sottovalutato, perché una cattiva qualità del sonno può avere gravi conseguenze. dormire poco e/o male può per esempio aumentare il rischio di sviluppare pressione alta e diabete. In tutto questo la Melatonina è un ormone che sostanzialmente dice al nostro corpo quando è ora di andare a dormire. come si sa, la produciamo naturalmente, ma la possiamo anche assumere sotto forma ... Leggi su pianetadonne.blog

TaeTae_Gom : Per chi prende la melatonina... A voi funziona? Soprattutto: funziona come calmante per quando si è agitati/in ansia? - zittoebaciamii : cugi: ma l'hai presa la melatonina? io: si perchè? cugi: come mai stai ancora in piedi è l'una io: tu non hai capit… - nEXOLUTION : RT @stateofmindwj: Il cervello inizia a produrre melatonina per lanciare un chiaro segnale: “è diventato buio, è ora di prepararsi per anda… - LupoRamingo : @_heydiego Costa davvero troppo per quello che offre. Come tutti i melatonina, del resto. - stateofmindwj : Il cervello inizia a produrre melatonina per lanciare un chiaro segnale: “è diventato buio, è ora di prepararsi per… -

Ultime Notizie dalla rete : Melatonina come Melatonina per dormire: cosa sapere Il Punto ntc Uno spuntino che aiuta a rilassarsi e ritrovare il buon umore

Non è un mistero che l’umore sia influenzato anche dalle reazioni chimiche che avvengono nel nostro organismo. La conoscenza di certi meccanismi ci aiuta a intervenire in una certa misura, ed è possib ...

Luce blu: i rischi dei display e delle luci a led

Per effetto della luce blu la sovraesposizione agli schermi dei telefoni cellulari a tarda notte può aumentare il rischio di cancro all’intestino. Fino al 60%, secondo un nuovo studio. La luce artific ...

Non è un mistero che l’umore sia influenzato anche dalle reazioni chimiche che avvengono nel nostro organismo. La conoscenza di certi meccanismi ci aiuta a intervenire in una certa misura, ed è possib ...Per effetto della luce blu la sovraesposizione agli schermi dei telefoni cellulari a tarda notte può aumentare il rischio di cancro all’intestino. Fino al 60%, secondo un nuovo studio. La luce artific ...