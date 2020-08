Maria De Filippi contro tutti | La difesa serrata a Temptation Island (Di domenica 9 agosto 2020) Maria De Filippi è fiera dell’edizione appena terminata di Temptation Island dove, ha ottenuto grandissimi risultati nonostante le difficoltà dovute a tutte le prevenzioni contro il Covid-19. Quali sono state le sue parole? La conduttrice ormai da diversi anni conduce in modo superlativo tantissimi programmi firmati Mediaset, uno di questi è infatti Temptation Island. Maria … L'articolo Maria De Filippi contro tutti La difesa serrata a Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SaCe86 : #TemptationIsland #DeFilippi la #Elia l’ho voluta io. - cheecks_ : RT @Lanasmiciogatto: MARIA DE FILIPPI E SABRINA FERILLI MOMENTI SPECIALI AD #AmiciSpeciali A THREAD (verrà aggiornato di volta in volt… - sftyvungi : aspetto con andia il prossimo episodio con maria de filippi versione renjun e doyoung e come ospiti taeil e jeno - sftyvungi : sembra tipo c’è posta per te ma in modo più tranquillo e haechan e mark sono maria de filippi e doyoung e renjun va… - massirevolution : Quando ritornando alcuni followers sembra di stare da Maria de Filippi...... -