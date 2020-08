La sorella di Giulia de Lellis fa gli auguri ad Andrea Iannone: travolta dalle accuse sbotta (Di domenica 9 agosto 2020) E’ un giorno speciale il 9 agosto per la famiglia di Giulia de Lellis. Oggi la piccola adorata nipotina della influencer infatti festeggia il compleanno ma non è la sola! Infatti oggi compie gli anni anche Andrea Iannone ed è per questo motivo che Veronica, la sorella di Giulia, ha deciso di fare una storia sui social. Ricorderete che Andrea ha stretto sin da subito un legame molto forte con la famiglia di Giulia, non a caso, la prima foto pubblica che lo ritraeva al fianco della de Lellis, era stata scattata anche insieme alla piccola Matilde. Un affetto sincero e molto forte quello che è nato tra Andrea e i familiari di Giulia. Non è la prima volta che Veronica ... Leggi su ultimenotizieflash

