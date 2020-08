Grave incidente in bici per Simon Cowell, re dei talent show e papà di X Factor e America’s Got Talent (Di domenica 9 agosto 2020) &EGrave; stato operato alla schiena dopo un brutto incidente in bicicletta a Malibu, in California, negli Usa: Simon Cowell, re dei Talent show e pap&aGrave; di format come America’s Got Talent e X Factor, ha subito un’operazione di cinque ore nella notte di sabato. Secondo Variety l’operazione &eGrave; durata cinque ore. «Ha subito gravi ferite, ma &eGrave; stato fortunato», scrive People citando una fonte vicina al produttore. Simon Cowell, classe 1959, &eGrave; nato a Londra ed &eGrave; un imprenditore musicale e tv, creatore e giudice di ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Grave incidente in autostrada - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai Viviana Parisi, tutti i punti oscuri sulla morte: il figlio Gioele, il cellulare e l’uscita dall’autostrada

Misteri e ancora misteri. Il corpo di Viviana Parisi è stato ritrovato ma questo non fa che allungare la scia delle domande sulla sua strana scomparsa e su quello che è successo a lei e al bambino. Gi ...

Giulia perde una gamba salvando Chiara da un’auto. «Ora io devo aiutare lei»

Ci sono due ragazze sedute su un muretto in una notte piena di stelle. E c’è un ragazzo che con la sua auto viaggia sulla rotta sbagliata, incrocia le loro vite e le cambia per sempre. Giulia lo vede ...

